Белоруссия усилит оперативное прикрытие на границе с РФ
Белоруссия усилит оперативное прикрытие на границе с Россией для отслеживания лиц, пересекающих ее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Андрея Равкова.
Отмечается, что решение было принято по итогу встречи членов Совбеза с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также усиление прикрытия будет сделано на границе с другими странами.
Ранее государственное агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Как после уточнило это же агентство, речь идёт о гражданах России - сотрудниках ЧВК «Вагнера». Еще один россиянин задержан на юге республики.
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