Белоруссия усилит оперативное прикрытие на границе с РФ

Отмечается, что решение было принято по итогу встречи членов Совбеза с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Также усиление прикрытия будет сделано на границе с другими странами.

Ранее государственное агентство БелТА сообщило, что в ночь на 29 июля под Минском были задержаны 32 «боевика иностранной частной военной компании». Как после уточнило это же агентство, речь идёт о гражданах России - сотрудниках ЧВК «Вагнера». Еще один россиянин задержан на юге республики.

