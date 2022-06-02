Молдавия запретила российские новостные программы

Парламент Молдавии одобрил законопроект, который запрещает вещание российских новостных программ. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что закон был одобрен в финальном чтении. Еще в декабре 2021 года президент страны Майя Санду заявляла о недопустимости пропаганды со стороны России.

В Кодекс о телевидении и радиовещании Молдавии включили пункт о запрете трансляции программ из стран, которые не ратифицировали конвенцию о трансграничном телевидении. РФ не ратифицировала документ. Отмечается, что запрет коснется новостных и политических программ, а также фильмов российского производства на военную тематику.

Ранее российские СМИ были заблокированы во многих европейских странах. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил телеканалу «Россия 24», что в мире идет ликвидация российского присутствия в СМИ.

