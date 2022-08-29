Минпромторг: РФ производит достаточно жести
В Минпромторге опровергли информацию о недостатке производства жести в РФ. Об этом сообщает «Коммерсант».
Накануне Минпромторг получил обращение от депутата Госдумы Сергея Лисовского с просьбой увеличить господдержку производителей жести в связи с тем, что в РФ этого продукта недостаточно.
В ответ на это обращение в ведомстве заявили, что белой жести, используемой для производства жестяной тары и крышек, достаточно.
В Минпромторге указали, что Магнитогорский металлургический комбинат работает со 100% загрузкой производственных мощностей. В частности, за первое полугодие 2022 года выпущено уже 89,5 тыс. тонн. Ранее в связи с санкциями импорт данной продукции был остановлен.
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