СМИ: Минпромторг опроверг продажу российских заводов Bosch

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ООО «БСХ Бытовые приборы» (подразделение Bosch в РФ) планирует продать два предприятия в поселке Стрельна. Производство приостановили на фоне антироссийских санкций Евросоюза, откуда поставляли комплектующие, отмечает Ura.ru.

«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил об отсутствии информации о продаже заводов в России», — отметили в Минпромторге.

Собеседник агентства уточнил, что речь шла о производстве бытовой техники в Стрельне, а также котлов в Энгельсе, отмечает телеканал «360».

