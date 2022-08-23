СМИ: Минпромторг опроверг продажу российских заводов Bosch
Представители немецкой компании Bosch не подтвердили продажу своих заводов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Минпромторге РФ.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что ООО «БСХ Бытовые приборы» (подразделение Bosch в РФ) планирует продать два предприятия в поселке Стрельна. Производство приостановили на фоне антироссийских санкций Евросоюза, откуда поставляли комплектующие, отмечает Ura.ru.
«Представитель производителя стиральных машин и холодильников в Российской Федерации ООО "БСХ Бытовые приборы" (Bosch) в рабочем порядке сообщил об отсутствии информации о продаже заводов в России», — отметили в Минпромторге.
Собеседник агентства уточнил, что речь шла о производстве бытовой техники в Стрельне, а также котлов в Энгельсе, отмечает телеканал «360».
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