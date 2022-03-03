Минпромторг предложил повысить планку «налога на роскошь» для авто до 10 млн рублей

Проект изменений ведомство внесет в правительство на рассмотрение. Согласно документу, изменения распространяться на автомобили, купленные с начала января текущего года.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ожидает замедления роста цен на автомобили в РФ в 2022 году.

