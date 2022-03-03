Минпромторг предложил повысить планку «налога на роскошь» для авто до 10 млн рублей
Минпромторг РФ предложил повысить минимальную цену автомобиля, с которой вступает в действие «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Проект изменений ведомство внесет в правительство на рассмотрение. Согласно документу, изменения распространяться на автомобили, купленные с начала января текущего года.
В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ожидает замедления роста цен на автомобили в РФ в 2022 году.
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