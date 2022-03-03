Минпромторг предложил повысить планку «налога на роскошь» для авто до 10 млн рублей

Минпромторг РФ предложил повысить минимальную цену автомобиля, с которой вступает в действие «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минпромторг: Россия готова к импортозамещению в промышленности

Проект изменений ведомство внесет в правительство на рассмотрение. Согласно документу, изменения распространяться на автомобили, купленные с начала января текущего года.

В конце прошлого года глава Минпромторга Денис Мантуров заявлял, что ожидает замедления роста цен на автомобили в РФ в 2022 году.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минпромторг
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры