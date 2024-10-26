Минобороны: Над четырьмя областями сбили 17 украинских БПЛА

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в министерстве.

Военные перехватили и уничтожили восемь дронов над территорией Брянской области, четыре – над Белгородской, три – над Курской, а также два БПЛА – над Орловской.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили шесть дронов ВСУ. Позже губернатор сообщил о еще двух уничтоженных беспилотниках.

