Минобороны: Над четырьмя областями сбили 17 украинских БПЛА
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над территорией России 17 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — указали в министерстве.
Военные перехватили и уничтожили восемь дронов над территорией Брянской области, четыре – над Белгородской, три – над Курской, а также два БПЛА – над Орловской.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили шесть дронов ВСУ. Позже губернатор сообщил о еще двух уничтоженных беспилотниках.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны: Над четырьмя областями сбили 17 украинских БПЛА
- Продюсер Матвиенко заявил, что у певца Шамана нет времени на личную жизнь
- В России приставы арестовали имущество сына Порошенко
- Памятник Пушкину установили в Танзании
- В Грузии стартовали парламентские выборы
- В Брянской области уничтожили еще два беспилотника
- Суд арестовал гражданку Конфоркину по статье о госизмене
- Иран заявил об отмене всех авиарейсов на фоне атаки Израиля
- РКК нашел более тысячи людей, пропавших без вести в Курской области
- Россиянин Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Вене
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru