Минобороны: ВС РФ в воздушном бою сбили самолет ВСУ МиГ-29

Ведомство уточнило, что помимо МиГ-29, ПВО РФ за сутки также сбили пять бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 дронов. Также ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Противник в зоне группировки войск «Центр» потерял 490 военных, а также один танк и боевую машину РСЗО «Град».

Ранее Минобороны сообщили, что ПВО РФ минувшей ночью уничтожили девять беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

