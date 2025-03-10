Минобороны: ВС РФ в воздушном бою сбили самолет ВСУ МиГ-29
Средства противовоздушной обороны (ПВО) РФ сбили самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины (ВСУ), заявили в Минобороны РФ.
Ведомство уточнило, что помимо МиГ-29, ПВО РФ за сутки также сбили пять бомб JDAM, семь снарядов HIMARS и 50 дронов. Также ВС РФ за сутки поразили живую силу и технику ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.
Противник в зоне группировки войск «Центр» потерял 490 военных, а также один танк и боевую машину РСЗО «Град».
Ранее Минобороны сообщили, что ПВО РФ минувшей ночью уничтожили девять беспилотников ВСУ над территорией России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru