Минобороны США: Талибы не смогут воспользоваться оружием, оставленном в аэропорту Кабула

"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было бы использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - заявил представитель Минобороны США. При этом он не исключил, что боевики смогут "осматривать" и "изучать" технику.

Командование военным контингентом США ранее предупредило, что часть снаряжения при выводе войск из Афганистана будет уничтожено в аэропорту, чтобы вывезти как можно больше людей. По словам Кирби, в воздушной гавани работают только пожарные машины и погрузчики, необходимые для продолжения работы аэропорта.

Американские власти ранее во вторник объявили о завершении операции в Афганистане. Все войска покинули территорию страны. Военные действия продлились почти 20 лет и стали самой длительной войной в истории страны.

