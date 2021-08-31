Минобороны США: Талибы не смогут воспользоваться оружием, оставленном в аэропорту Кабула

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил уверенность, что боевики запрещенного в РФ движения Талибан смогут использовать оставленное в аэропорту Кабула вооружение. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

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"Мы сделали все, чтобы оставленное в аэропорту военное оборудование невозможно было бы использовать. Это касается и летательных аппаратов, военного автотранспорта", - заявил представитель Минобороны США. При этом он не исключил, что боевики смогут "осматривать" и "изучать" технику.

Командование военным контингентом США ранее предупредило, что часть снаряжения при выводе войск из Афганистана будет уничтожено в аэропорту, чтобы вывезти как можно больше людей. По словам Кирби, в воздушной гавани работают только пожарные машины и погрузчики, необходимые для продолжения работы аэропорта.

Американские власти ранее во вторник объявили о завершении операции в Афганистане. Все войска покинули территорию страны. Военные действия продлились почти 20 лет и стали самой длительной войной в истории страны.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТалибанПентагонСШАОружиеАфганистан
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