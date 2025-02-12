Минобороны Швейцарии впервые подтвердило гибель своего гражданина на Украине
Министерство иностранных дел Швейцарии впервые подтвердило гибель гражданина Швейцарии, который участвовал в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины, сообщила телерадиокомпания SRF.
Данных о том, где именно погиб наемник, не приводится. Также не раскрываются его личные данные. Известно только то, что он погиб в начале 2025 года в бою.
МИД Швейцарии уточнил, что находится в контакте с родственниками погибшего.
При этом законодательство этой страны запрещает гражданам быть наемниками в армиях других государств. За это им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Ранее стало известно, что гражданин Польши, сражавшийся на стороне Украины, погиб в районе Красноармейска (Покровска), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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