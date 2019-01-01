Минобороны: Российские пилоты могли ответить на провокацию южнокорейских ВВС
В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с участием российских бомбардировщиков и истребителей военно-воздушных сил Южной Кореи.
Ранее Сеул обвинил Москву в нарушении воздушных границ нал Японским морем. По тревоге были подняты южнокорейские истребители, которые якобы сделали предупредительные выстрелы по российским самолетам.
В свою очередь в Минобороны России опровергли факт открытия предупредительного огня, но подчеркнули, что российские летчики могли бы ответить, если со стороны южнокорейских истребителей исходила какая-то опасность.
В ведомстве также заявили, что зона опознавания ПВО Южной Кореи не предусмотрена международными правилами и не признается российскими властями.
Это уже не первый инцидент с участием российских и южнокорейских боевых самолетов. Как напоминает Ura.ru, в середине июля Сеул уже выражал протест Москве из-за пролетов российской авиации над Японским и Жёлтым морями.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Минобороны: Российские пилоты могли ответить на провокацию южнокорейских ВВС
- В Госдуме выступили резко против сужения парковочных мест
- Стало известно, как могла выжить часть экипажа «Лошарика»
- Организатор концерта рассказал, почему Metallica решила перепеть Цоя
- Соловьев и Навальный устроили перепалку из-за вида на жительство Италии