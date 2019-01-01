Минобороны: Российские пилоты могли ответить на провокацию южнокорейских ВВС

В ведомстве также заявили, что зона опознавания ПВО Южной Кореи не предусмотрена международными правилами и не признается российскими властями.

Это уже не первый инцидент с участием российских и южнокорейских боевых самолетов. Как напоминает Ura.ru, в середине июля Сеул уже выражал протест Москве из-за пролетов российской авиации над Японским и Жёлтым морями.

