Политика

Минобороны: Российские пилоты могли ответить на провокацию южнокорейских ВВС

23 июля10:10

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент с участием российских бомбардировщиков и истребителей военно-воздушных сил Южной Кореи.

Ранее Сеул обвинил Москву в нарушении воздушных границ нал Японским морем. По тревоге были подняты южнокорейские истребители, которые якобы сделали предупредительные выстрелы по российским самолетам.

В свою очередь в Минобороны России опровергли факт открытия предупредительного огня, но подчеркнули, что российские летчики могли бы ответить, если со стороны южнокорейских истребителей исходила какая-то опасность.

Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

В ведомстве также заявили, что зона опознавания ПВО Южной Кореи не предусмотрена международными правилами и не признается российскими властями.

Это уже не первый инцидент с участием российских и южнокорейских боевых самолетов. Как напоминает Ura.ru, в середине июля Сеул уже выражал протест Москве из-за пролетов российской авиации над Японским и Жёлтым морями.

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ТЕГИ:МинобороныЮжная КореяАвиация