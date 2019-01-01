Южная Корея обвинила РФ в нарушении воздушного пространства

Южнокорейские истребители совершили предупредительные выстрелы в ответ на нарушение Россией воздушного пространства республики, сообщает Associated Press со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

«Три российских военных самолета сначала нарушили зону воздушного пространства Южной Кореи у ее восточного побережья, а затем один из них вошел в территориальное небо страны, сообщило южнокорейское министерство обороны. По словам представителя министерства, пожелавшего остаться неназванным в силу правил ведомства, южнокорейские истребители затем вылетели в этот район, чтобы сделать предупредительные выстрелы. Российский самолет затем покинул территорию, но вернулся и снова нарушил воздушное пространство Южной Кореи, сообщил представитель министерства. Он добавил, что южнокорейские истребители сделали еще серию предупредительных выстрелов», - цитирует спецкор НСН публикацию AP.

Отмечается, что инцидент стал первым случаем нарушения воздушного пространства Южной Кореи российскими военными самолетами.

