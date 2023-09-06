У России есть документы, подтверждающие участие Госдепа в реализации "Программы повышения «бизбезопасности» с 2016 года, уточнил Кириллов. Они подтверждают активное участие США в биологических программах на территории других стран, добавил он.

Барак Обама был президентом США с января 2009 года по январь 2017 года, сообщает

Обама занимал пост президента США с января 2009 года по январь 2017 года.Telegram-канал «Радиоточка НСН».

