Минобороны России обвинило Обаму в распространении биопрограмм США
Бывший президент США Барак Обама принимал участие в продвижении биологических программ США в других странах, Минобороны ознакомлено с соответствующими документами. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС Рооссии генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводит РИА Новости.
У России есть документы, подтверждающие участие Госдепа в реализации "Программы повышения «бизбезопасности» с 2016 года, уточнил Кириллов. Они подтверждают активное участие США в биологических программах на территории других стран, добавил он.
Барак Обама был президентом США с января 2009 года по январь 2017 года, сообщает
Обама занимал пост президента США с января 2009 года по январь 2017 года.Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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