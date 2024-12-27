Минобороны РФ: ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР

ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В ведомстве отметили, что были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3080 военнослужащих.

Всего за неделю российские бойцы нанесли 1 массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики Украины, уточнили в ведомстве.

Ранее три беспилотника и ракету ВСУ уничтожили в течение прошедшей ночи над Курской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

