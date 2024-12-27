Минобороны РФ: ВС РФ освободили Загрызово в Харьковской области и Ивановку в ДНР
Российские военные группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Загрызово в Харьковской области и Ивановку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны России в своем Telegram-канале «Радиоточка НСН».
Также освобожден населенный пункт Лозовая в Харьковской области.
ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. В ведомстве отметили, что были отражены 25 контратак штурмовых групп ВСУ. Противник потерял более 3080 военнослужащих.
Всего за неделю российские бойцы нанесли 1 массированный и 37 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по объектам энергетики Украины, уточнили в ведомстве.
Ранее три беспилотника и ракету ВСУ уничтожили в течение прошедшей ночи над Курской областью, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru