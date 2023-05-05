Он отметил, что российское военное ведомство не раз сообщало о рисках реализации проектов Пентагона, которые направлены на изучение возможности распространения экономически значимых инфекций через переносчиков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину был доложен утвержденный Советом Федерации доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Тогда, отвечая на вопрос, будет ли использован данный документ, он указал, что Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этому вопросу, сообщает «Радиоточка НСН».

