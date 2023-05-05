МО: Пентагон через украинский центр изучал способ сделать птичий грипп неуправляемым

Пентагон через Украинский научно-технический центр (УНТЦ) оценивал в Азово-Черноморском регионе условия, при которых птичий грипп можно сделать неуправляемым. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов, слова которого приводит ТАСС.

Посол США отказалась приходить на заседание комиссии Госдумы по биолабораториям

Он отметил, что российское военное ведомство не раз сообщало о рисках реализации проектов Пентагона, которые направлены на изучение возможности распространения экономически значимых инфекций через переносчиков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину был доложен утвержденный Советом Федерации доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. Тогда, отвечая на вопрос, будет ли использован данный документ, он указал, что Россия будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мирового сообщества к этому вопросу, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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