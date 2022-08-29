Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления украинских войск
Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления украинских войск по трем направлениям. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным ведомства, наступления были предприняты в Николаевской и Херсонской областях. В Минобороны заявили, что украинская сторона в результате потеряла более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 БМП и два самолета Су-25.
Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.
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