Минобороны РФ сообщило о неудачной попытке наступления украинских войск

По данным ведомства, наступления были предприняты в Николаевской и Херсонской областях. В Минобороны заявили, что украинская сторона в результате потеряла более 560 военнослужащих, 26 танков, 23 БМП и два самолета Су-25.

Военная операция России на территории Украины длится уже более шести месяцев. Путин в конце февраля назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилитаризация» Украины.

