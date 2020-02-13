Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны РФ на своем сайте обнародовало ранее засекреченные архивные документы об освобождении от нацистов столицы Венгрии, Будапешта. Публикация приурочена к 75-летию окончания той военной операции.
Во Второй мировой войне Венгрия выступила против СССР на стороне Гитлера, а в октябре 1944 года власть в Будапеште захватили немцы. Советские войска начали Будапештскую стратегическую наступательную операцию 29 октября. Она длилась 108 дней.
Среди опубликованных Минобороны документов – свидетельства подвигов советских солдат, копии наградных документов, сводки и справки, материалы допросов свидетелей и участников военных преступлений, сделанные красноармейцами фотографии, передает RT.
Документы свидетельствуют о зверствах на занятых немецкими войсками территориях СССР. Гитлеровцы активно использовали венгерские части на Украине и под Воронежем. Несмотря на это, советское руководство при наступлении в Европе требовало от своих солдат дружественного отношения к венгерскому народу. Соответствующее постановление Государственного комитета обороны СССР от 27 октября 1944 года – один из рассекреченных Минобороны документов.
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