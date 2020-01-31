Минобороны РФ показало секретные документы о Ялтинской конференции
Министерство обороны РФ рассекретило пакет документов о том, как советские спецслужбы готовились к проведению Ялтинской конференции. Публикация приурочена к 75-летию этого события.
В специальном разделе на сайте военного ведомства, в частности, опубликован доклад командующего эскадрой Черноморского флота вице-адмирала С. Горшкова о специальных мероприятиях при подготовке к встрече Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля и Франклина Рузвельта, отмечает RT.
Также представлены карты-схемы организации обороны отдельных участков, боевые директивы штаба Черноморского флота о переброске значительных сил в район Ялты, подборка никогда не публиковавшихся фотоснимков с мероприятий в период Ялтинской конференции. Среди них кадры с совместного застолья советских и американских моряков, кадры посещения делегациями Малахова кургана и Сапун-горы, фотографии разрушенных немцами зданий в Севастополе.
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