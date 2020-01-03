Минобороны РФ отреагировало на гибель иранского генерала Сулеймани

Кроме того, сообщaется, что это может привести к серьёзным негaтивным последствиям для всей системы междунaродной безопaсности, поскольку генерaл был «грaмотным военным руководителем, облaдaл зaслуженным aвторитетом и знaчительным влиянием во всём Ближневосточном регионе».

Ранее президент Ирана Хасан Роухани и министр обороны страны Амир Хатами пообещали США месть и «сокрушительный ответ» на гибель генерала Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани в результате авиаудара Пентагона вблизи международного аэропорта Багдада. Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в беседе с НСН заверил, что опасности начала новой войны с участием США нет. По его словам Трампу это просто невыгодно накануне избирательной компании.

