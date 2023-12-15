Минобороны Польши уличило во лжи комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

По словам политика, настал конец тратам сотен миллионов злотых, связанным с политикой, а не с расследованием причин инцидента.

Томчик указал на то, что даже депутаты парламента не смогли получить от комиссии сведений о ее деятельности.

Ранее новый глава польского МВД Марчин Кервиньский заявил, что власти Польши откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском.

