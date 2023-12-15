Минобороны Польши уличило во лжи комиссию по расследованию катастрофы Ту-154
Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 2010 года под Смоленском, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский, расходовала государственные средства не по назначению и лгала. Об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик, сообщило агентство РИА Новости.
По словам политика, настал конец тратам сотен миллионов злотых, связанным с политикой, а не с расследованием причин инцидента.
Томчик указал на то, что даже депутаты парламента не смогли получить от комиссии сведений о ее деятельности.
Ранее новый глава польского МВД Марчин Кервиньский заявил, что власти Польши откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru