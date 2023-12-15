Минобороны Польши уличило во лжи комиссию по расследованию катастрофы Ту-154

Комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 2010 года под Смоленском, в которой погиб экс-президент Польши Лех Качиньский, расходовала государственные средства не по назначению и лгала. Об этом заявил замминистра национальной обороны Польши Цезари Томчик, сообщило агентство РИА Новости.

В крушении президента Польши Качиньского и авиакатастрофе генерала Лебедя нашли общее

По словам политика, настал конец тратам сотен миллионов злотых, связанным с политикой, а не с расследованием причин инцидента.

Томчик указал на то, что даже депутаты парламента не смогли получить от комиссии сведений о ее деятельности.

Ранее новый глава польского МВД Марчин Кервиньский заявил, что власти Польши откажутся от версий о вине России в катастрофе правительственного самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ПольшаСмоленскАвиакатастрофаЛех КачиньскийТу-154

Горячие новости

Все новости

партнеры