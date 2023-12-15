Польша откажется от версий о вине России в катастрофе с бортом Качиньского

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра [экс-главы МВД Польши] Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы – честным, комплексным и глубоким образом», — указал Кервиньский.

Ранее в Варшаве заявляли, что Россия якобы несет ответственность за авиакатастрофу, в результате которой погибли в том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга Мария и почти все высшее польское военное командование, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным Межгосударственного авиационного комитета, ЧП произошло из-за решения экипажа не уходить на запасной аэродром на фоне тумана, при этом системными причинами назвали недостатки в подготовке пилотов. Польская комиссия под руководством Миллера назвала причиной авиакатастрофы снижение борта ниже дозволенного минимума. Однако позже Варшава решила создать вторую комиссию по расследованию инцидента.

