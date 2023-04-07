Минобороны назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве

Он отметил, что Пентагон финансирует проекты двойного назначения при помощи системы грантов. По словам Кириллова, распределение денег возложено на Украинский научно-технический центр и Международный научно-технический центр.

Ранее зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила, что США создавали военные объекты НАТО под видом биолабораторий на Украине. По словам вице-спикера, этот факт подтвердило парламентское расследование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

