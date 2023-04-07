Минобороны назвало цели биопрограмм США на постсоветском пространстве
Цели биологических программ Соединенных Штатов доказывают, что Вашингтон рассматривает постсоветское пространство как плацдарм для развертывания сил Североатлантического альянса. Такое заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Пентагон финансирует проекты двойного назначения при помощи системы грантов. По словам Кириллова, распределение денег возложено на Украинский научно-технический центр и Международный научно-технический центр.
Ранее зампредседателя Госдумы РФ Ирина Яровая сообщила, что США создавали военные объекты НАТО под видом биолабораторий на Украине. По словам вице-спикера, этот факт подтвердило парламентское расследование, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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