Минобороны назвало «ложью» задержании Румынией танков для Сербии

Министерство обороны Российской Федерации назвало «ложью» заявление о якобы задержании Румынией транспорта с бронетехникой для Сербии. Как завили на Фрунзенской набережной, российская сторона не направляла никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю, передаёт ТАСС. В Минобороны также подчеркнули, что вся военная продукция была поставлена Сербии в сроки, оговоренные в договоре.

Ранее министерство иностранных дел Румынии подтвердило, что не разрешила транзит по Дунаю военной техники из России в Сербию. Ранее Белград выразил недовольство тем, что Бухарест отказалась выдать лицензию на перевозку груза по реке. Соответствующее заявление было сделано внешнеполитическим ведомством Сербии.

Сообщалось, что речь идет о 30 танках Т-72Б3 и 30 бронемашинах БРДМ-2. Как уточнил румынский телеканал Antena 3, из-за того, что по Дунаю технику не пропустили, её переправили в Белград транспортными самолетами.

