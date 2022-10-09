Минобороны Киргизии: Учений «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены

Руководство Киргизии приняло решение отменить командно-штабные учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2022».

В Киргизии заявили о вооруженных столкновениях на всей границе с Таджикистаном

Об этом информируют в пресс-службе киргизского Министерства обороны.

«Учения «Нерушимое братство» в рамках ОДКБ отменены», — цитирует сообщение агентство «Интерфакс».

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Армении не будут участвовать в учениях с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ в Казахстане, которые планировались с 26 сентября по 8 октября.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АрменияОДКБВоенные УченияКиргизия
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