В Киргизии заявили о вооруженных столкновениях на всей границе с Таджикистаном

Утром в пятницу таджикские пограничники открыли огонь по киргизским погранотрядам в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, напоминает Газета.ру. Также подверглась обстрелу застава «Самаркандек».

«Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — сообщили позже в ГКНБ.

Ведомство отмечает, что обстановка на киргизско-таджикском участке границы остается напряженной, пишет RT. Киргизские военнослужащие ведут ответный огонь.



