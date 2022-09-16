В Киргизии заявили о вооруженных столкновениях на всей границе с Таджикистаном
Военнослужащие Таджикистана начали обстреливать несколько районов на границе с Киргизией. Об этом сообщает Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).
Утром в пятницу таджикские пограничники открыли огонь по киргизским погранотрядам в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо, Кум-Мазар и Орто-Боз, напоминает Газета.ру. Также подверглась обстрелу застава «Самаркандек».
«Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы», — сообщили позже в ГКНБ.
Ведомство отмечает, что обстановка на киргизско-таджикском участке границы остается напряженной, пишет RT. Киргизские военнослужащие ведут ответный огонь.
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