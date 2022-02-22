Минобороны Германии назвало решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым
22 февраля 202210:52
Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, комментируя решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик.
«С нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО мы говорим одним голосом», - говорится в сообщении.
Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН заявлял, что признание ДНР и ЛНР Россией произойдет в случае начала активных боевых действий.
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22 февраля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru