Минобороны Германии назвало решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым

«С нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО мы говорим одним голосом», - говорится в сообщении.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН заявлял, что признание ДНР и ЛНР Россией произойдет в случае начала активных боевых действий.

