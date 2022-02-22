Минобороны Германии назвало решение России о признании ДНР и ЛНР неприемлемым

Нарушение Россией международного права абсолютно неприемлемо. Об этом заявили в Минобороны ФРГ, комментируя решение России о признании Донецкой и Луганской народных республик.

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«С нашими партнерами и союзниками в ЕС и НАТО мы говорим одним голосом», - говорится в сообщении.

Ранее экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН заявлял, что признание ДНР и ЛНР Россией произойдет в случае начала активных боевых действий.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ГерманияДонбассРоссия
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