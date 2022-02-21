«Война неизбежна»: Стрелков назвал условие для признания ЛНР и ДНР

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Срелков в пресс-центре НСН заявил, что признание ДНР и ЛНР Россией произойдет в случае начала активных боевых действий.

«Это произойдет только в том случае, если между РФ и Украиной начнутся активные военные действия. Рано или поздно они начнутся. Война неизбежна – начнется ли она прямо сейчас, когда РФ относительно к ней готова, когда на границах собраны войска со всех страны в ответ на сосредоточение ударных группировок, или она начнется позже в еще более худших для России условиях – я не знаю. Это вопрос, который, вероятно решится буквально сегодня – завтра», - отметил Стрелков.

За последние сутки в Россию прибыли более 50 тысяч беженцев из Донбасса: их привозят автобусами. В России по распоряжению президента Владимира Путина им положены выплаты по 10 тысяч рублей на человека. О готовности принять беженцев из Донбасса, помимо соседней Ростовской области, заявляли Хабаровский край, Волгоградская, Новгородская, Белгородская, Тюменская, Челябинская области и другие регионы.

