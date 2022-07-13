Минобороны: делегация РФ представила в Стамбуле предложения по вывозу зерна

По его словам, российская делегация представила коллегам из Турции, представителям ООН и делегации Украины предложения по вывозу зерна.

«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», - подчеркнул он.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории, сообщает RT.

