Минобороны: делегация РФ представила в Стамбуле предложения по вывозу зерна
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в проходящих в Стамбуле переговорах по вопросу организации вывоза сельхозпродукции из черноморских портов принимают участие представители российского обороного ведомства, сообщает РИА Новости.
По его словам, российская делегация представила коллегам из Турции, представителям ООН и делегации Украины предложения по вывозу зерна.
«Российской делегацией подготовлен и представлен на рассмотрение пакет предложений по скорейшему практическому решению данного вопроса», - подчеркнул он.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев находится в двух шагах от достижения соглашения с Россией по экспорту зерна с украинской территории, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+3 929 / сут.
Умерли
382 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+3 363 / сут.
- Боррель заявил, что ЕС не признает выданные жителям Украины паспорта РФ
- «Аэрофлот» объявил о возобновлении полётов в Пекин
- Польша выставит Германии счет по репарациям за Вторую мировую войну
- Губерниев предложил сделать Бузову спортивным директором «Спартака»
- Минобороны: делегация РФ представила в Стамбуле предложения по вывозу зерна
- Эксперт: Жара увеличивает риск смерти в 15 раз
- В ВОЗ признают третий пол
- Житель Челябинской области случайно нашёл древние «скифские котлы»
- «Лаборатория Касперского» предупредила россиян о новом виде мошенничества
- Доллар стал дороже евро впервые с 2002 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru