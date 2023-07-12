Минобороны Британии: Ряд стран Запада оказывали Украине поддержку до 2022 года

Британия, Соединенные Штаты, Канада и Швеция оказывали Киеву поддержку еще до начала спецоперации РФ на Украине. Такое заявление сделал глава британского минобороны Бен Уоллес, слова которого приводит РИА Новости.

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На полях саммита НАТО в Вильнюсе он отметил, что эти страны были «заинтересованы в Украине» и наращивали ее возможности. По словам Уоллеса, на сегодняшний день существует «полное принятие» того, что Киев присоединится к Североатлантическому альянсу. Министр назвал это «вопросом времени».

Ранее, 12 июля, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала главе МИД Украины Дмитрию Кулебе узнавать о правилах вступления в НАТО до начала самой процедуры. По ее словам, придуманный Западом «миропорядок, основанный на правилах», на самом деле не содержит никаких правил, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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