Минобороны Боливии: Визит президента в Россию стал поводом для попытки переворота

В этом году Арсе был одним из двух иностранных лидеров, приехавших в Петербург на ПМЭФ в начале июня, в рамках мероприятия он провел переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее власти Боливии задержали двоих командиров, которые планировали госпереворот – генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора, сообщил министр внутренних дел страны. При этом адвокат Суньиги Джонни Кастелу сообщил РИА Новости, что полицейским удалось задержать третьего генерала. Сам Суньига перед арестом заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал президент страны Луис Арсе.

Госпереворот в Боливии могли организовать США, поскольку их не устраивают хорошие отношения властей страны с Россией и стремление в БРИКС, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов «Радиоточке НСН».

