Минобороны Боливии: Визит президента в Россию стал поводом для попытки переворота

Недавний визит президента Боливии Луиса Арсе в Россию мог не понравиться отдельным странам и стать одним из факторов, приведших к попытке госпереворота, заявил министр обороны Эдмундо Новильо, передает РИА Новости.

Он отметил, что внешние силы всегда интересовались вопросом контроля политической силы в стране с целью разграбить природные ресурсы.

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В этом году Арсе был одним из двух иностранных лидеров, приехавших в Петербург на ПМЭФ в начале июня, в рамках мероприятия он провел переговоры с Владимиром Путиным.

Ранее власти Боливии задержали двоих командиров, которые планировали госпереворот – генерала Хуана Хосе Суньигу и вице-адмирала Хуана Арнеса Сальвадора, сообщил министр внутренних дел страны. При этом адвокат Суньиги Джонни Кастелу сообщил РИА Новости, что полицейским удалось задержать третьего генерала. Сам Суньига перед арестом заявил журналистам, что устроить попытку госпереворота от него потребовал президент страны Луис Арсе.

Госпереворот в Боливии могли организовать США, поскольку их не устраивают хорошие отношения властей страны с Россией и стремление в БРИКС, заявил заведующий кафедрой международных отношений и внешней политики России МГИМО Борис Мартынов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: Полиция Боливии / POLICIA BOLIVIANA
ТЕГИ:ГоспереворотРоссияБоливия

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