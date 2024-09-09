Минобороны Белоруссии: В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО

В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, ожидается и дальнейшее наращивание сил, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

По его словам, в настоящий момент Польша, Литва и Латвия готовятся к приему иностранных контингентов, что только усиливает напряжение в регионе.

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Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать подлетающие российские ракеты до того, как те войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. По его словам, членство в альянсе «не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства».

Заявление МИД Польши об обязанности стран, граничащих с Украиной, сбивать подлетающие российские ракеты, является «разведкой боем», заявил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Стрингер
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