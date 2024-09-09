Минобороны Белоруссии: В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО
В Евросоюзе сосредоточено до 32 тысяч военных НАТО, ожидается и дальнейшее наращивание сил, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.
По его словам, в настоящий момент Польша, Литва и Латвия готовятся к приему иностранных контингентов, что только усиливает напряжение в регионе.
Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша и другие страны, граничащие с Украиной, «обязаны» сбивать подлетающие российские ракеты до того, как те войдут в их воздушное пространство, несмотря на противодействие НАТО. По его словам, членство в альянсе «не отменяет ответственности каждой страны за защиту собственного воздушного пространства».
Заявление МИД Польши об обязанности стран, граничащих с Украиной, сбивать подлетающие российские ракеты, является «разведкой боем», заявил научный сотрудник института стран СНГ Руслан Панкратов «Радиоточке НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор «Союзмультфильма»: Успех «Чебурашки» не превзойти в ближайший год
- Объемы выдач автокредитов в России выросли на 7% в августе
- «Вместится 10 млн»: В Госдуме рассказали о развитии туризма на Дальнем Востоке
- ВС РФ авиабомбой уничтожили командный пункт ВСУ в Харьковской области
- Apple отключила свой онлайн-магазин в преддверии презентации iPhone 16
- Российские войска за сутки отразили три атаки ВСУ в Курской области
- Матвиенко: Избирательная кампания в России прозрачная и конкурентная
- В Госдуме предложили направить 20% соцрекламы на популяризацию здорового образа жизни
- Матч молодежных сборных России и Вьетнама отменили из-за ливня в Ханое
- Продюсер Пригожин сообщил, что свадьба Малофеева держалась в секрете
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru