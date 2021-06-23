Минобороны Белоруссии: США причастны к подготовке переворота

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что были получены неопровержимые доказательства причастности Соединенных Штатов к подготовке переворота в республике, сообщил «Интерфакс».

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Мятеж и убийство президента были устранена при помощи российских спецслужб. Следствие обнаружило якобы неопровержимые доказательства принадлежность США к планированию преступления.

Кроме того, Хренин заявил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси, а сама страна является плацдармом для борьбы за богатства России.

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Фото: kremlin.ru
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