Минобороны Белоруссии: США причастны к подготовке переворота
Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что были получены неопровержимые доказательства причастности Соединенных Штатов к подготовке переворота в республике, сообщил «Интерфакс».
Мятеж и убийство президента были устранена при помощи российских спецслужб. Следствие обнаружило якобы неопровержимые доказательства принадлежность США к планированию преступления.
Кроме того, Хренин заявил, что инцидент с Ryanair использовали для снижения транзитного потенциала Беларуси, а сама страна является плацдармом для борьбы за богатства России.
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