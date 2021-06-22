В Белоруссии прокурор запросил для Бабарико 15 лет тюрьмы

Гособвинение запросило для экс-претендента на пост президента Белоруссии и бывшего председателя правления Белгазпромбанка Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима, сообщает РИА Новости.

Кроме того, прокурор в ходе судебного заседания в Минске по уголовному делу Белгазпромбанка попросил запретить банкиру занимать руководящие должности.

Ранее Бабарико, который ушёл из банка ради участия в президентских выборах, обвинили в получении особо крупных взяток организованной группой и в отмывании денег. При этом зарегистрироваться в качестве кандидата банкир не успел - его арестовали.

Бабарико неоднократно заявлял, что отказывается признавать себя виновным, так как никаких преступлений не совершал, сообщает RT.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что банкир и претендент на участие в выборах президента страны Бабарико ему не конкурент.

