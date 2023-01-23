Минниханов раскрыл Путину размер затрат Татарстана на спецоперацию

Республика Татарстан израсходовала на поддержку спецоперации и восстановление Лисичанска (ЛНР) почти 2,5 млрд рублей. Об этом заявил глава региона Рустам Минниханов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Ксения Шойгу проверила доставку гуманитарной помощи на Донбассе

Он добавил, что в Лисичанске сейчас не получается работать в полную силу, хотя в зоне спецоперации уже находятся батальоны «Алга» и «Тимер».

Также Минниханов доложил Путину, что в зону проведения СВО уже доставлены почти 2000 тонн гуманитарной помощи.

Ранее глава «Лиги героев» Ксения Шойгу проверила доставку гуманитарной помощи на Донбассе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинТатарстанРустам Минниханов
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