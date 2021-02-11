Минкульт Украины внес в черный список семь российских артистов

Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров, передает РИА Новости.

Так, в черный список попали пять участников группы «Хор Турецкого» - Алексей Александров, Павел Бердников, Олег Бляхорчук, Контантин Кабанов и Михаил Кузнецов. Кроме того, в черный список включили актеров Романа Курцына и Евгению Лапову, которые снимались в фильме «Крым».

Министерство культуры Украины Украины после событий весны 2014 года начало составлять список российских деятелей культуры, против которых официальный Киев может применить ограничительные меры за публичную поддержку политики России в отношении Украины.

В числе первых в этот список попали музыкант Юрий Башмет, который был лишен звания почетного профессора Львовской национальной музыкальной академии имени Лысенко. Также украинские санкции коснулись пианиста Дениса Мацуева, эстрадных исполнителей Ани Лорак, Олега Газманова и многих других.

Три недели назад это украинское министерство внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности, российского актёра Алексея Гуськова.

