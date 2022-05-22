Министры экономик АТЭС не смогли сделать итоговое заявление
Итоговое заявление министров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) по результатам встречи в Бангкоке не было сделано. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя российской делегации.
«Российская делегация подтвердила, что финальное заявление министров экономик АТЭС не было принято, вместе с тем отметив, что прошедший форум можно признать успешным благодаря тому, что Таиланду удалось обеспечить качество повестки и дискуссии прошедшего АТЭС», — цитирует его Газета.ru.
По данным агентства, которое опирается на слова одного из участников форума, Россия, Таиланд и большинство делегаций «до последнего пытались согласовать текст финального заявления».
Таким образом, министры приняли 23 из 24 параграфов финального документа. В числе стран, которые решили не поддерживать предложение России и Китая продолжать сотрудничество над повесткой АТЭС - США, Канада, Австралия, Япония, и Новая Зеландия.
Напомним, министры 21 страны АТЭС встретились в Бангкоке на очное заседание впервые за три года из-за действовавших ограничений на фоне эпидемии коронавируса.
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