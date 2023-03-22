Блинкен: США не берет в расчет заявления КНР о недопустимости поставок оружия на Тайвань

Вашингтон не берет в расчет заявления КНР о том, что поставки оружия Тайваню являются для материкового Китая красной линией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в сенатском комитете по ассигнованиям, сообщает ТАСС.

По его словам, возникли другие трудности с поставкой Тайваню американских вооружений.