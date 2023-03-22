Блинкен: США не берет в расчет заявления КНР о недопустимости поставок оружия на Тайвань

Вашингтон не берет в расчет заявления КНР о том, что поставки оружия Тайваню являются для материкового Китая красной линией. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе выступления в сенатском комитете по ассигнованиям, сообщает ТАСС.

По его словам, возникли другие трудности с поставкой Тайваню американских вооружений.

Си Цзиньпин заявил, что Пекин должен противостоять вмешательству в вопрос Тайваня

Госсекретарь США отметил, что это связано с серьезной задержкой из-за проблем с производством.

Блинкен также выразил согласие с докладом ЦРУ, в котором говорилось, что председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ Национально-освободительной армии Китая подготовиться к операции по установлению контроля над Тайванем к 2027 году.

Ранее, как сообщала НСН, Блинкен назвал конкуренцию с Россией и КНР главным вызовом для США.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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