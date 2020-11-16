Министр транспорта РФ заболел COVID-19

Министр транспорта России Виталий Савельев заболел коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Глава ведомства получил положительный результат теста на COVID-19. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора глава Минтранса должен соблюдать самоизоляцию.

Напомним, президент России Владимир Путин 10 ноября подписал указы о назначениях на должности вице-премьера и пяти федеральных министров. Виталий Савельев стал министром транспорта РФ. Ранее он был главой «Аэрофлота».

