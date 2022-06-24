Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрений в коррупции
24 июня 202200:51
Министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Адриан Кесною подал в отставку из-за подозрения в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в одной из своих соцсетей Кесною отметил, что работал в правительстве «морально и преданно».
Министр также вышел из Социал-демократической партии.
Согласно управления по борьбе с коррупцией, министр, пользуясь служебным положением, способствовал занятию одному из коллег руководящих позиций в уездах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru