Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрений в коррупции

Министр сельского хозяйства и развития сельских регионов Румынии Адриан Кесною подал в отставку из-за подозрения в коррупции. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что в одной из своих соцсетей Кесною отметил, что работал в правительстве «морально и преданно».

Министр также вышел из Социал-демократической партии.

Согласно управления по борьбе с коррупцией, министр, пользуясь служебным положением, способствовал занятию одному из коллег руководящих позиций в уездах.



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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РумынияКоррупция
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