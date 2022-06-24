Министр сельского хозяйства Румынии подал в отставку из-за подозрений в коррупции

Отмечается, что в одной из своих соцсетей Кесною отметил, что работал в правительстве «морально и преданно».

Министр также вышел из Социал-демократической партии.

Согласно управления по борьбе с коррупцией, министр, пользуясь служебным положением, способствовал занятию одному из коллег руководящих позиций в уездах.





