Министр промышленности и торговли: Чехия получает газ из РФ в полном объеме
16 мая 202223:20
Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что российский газ продолжает поступать в страну в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.
Сикела также отметил, что на данный момент газохранилище страны заполнено на 40%, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце.
Сообщается, что Чехия является одной из наиболее зависящих от российского газа стран Евросоюза.
Ранее президент Чехии Милош Земан разрешил своим гражданам вступить в состав вооруженных сил Украины.
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16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru