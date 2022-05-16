Министр промышленности и торговли: Чехия получает газ из РФ в полном объеме

Министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела заявил, что российский газ продолжает поступать в страну в полном объеме. Об этом сообщает ТАСС.

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Сикела также отметил, что на данный момент газохранилище страны заполнено на 40%, что на 10% больше, чем в предыдущем месяце.

Сообщается, что Чехия является одной из наиболее зависящих от российского газа стран Евросоюза.

Ранее президент Чехии Милош Земан разрешил своим гражданам вступить в состав вооруженных сил Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЧехияРоссийский Газ
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