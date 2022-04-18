Министр по гражданским делам Палестины посетит Москву в мае

Член Центрального комитета ФАТХ, министр по гражданским делам Палестины Хусейн аш-Шейх посетит Москву в мае. Об этом посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль сообщил ТАСС.

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Он также заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас проинформировал президента РФ Владимира Путина об предстоящем визите. Ожидается, что Хусейн аш-Шейх совершит визит в Россию в середине месяца, после майских праздников.

По его словам, министр собирается встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Палестина
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