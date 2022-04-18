Министр по гражданским делам Палестины посетит Москву в мае

Он также заявил, что президент Палестины Махмуд Аббас проинформировал президента РФ Владимира Путина об предстоящем визите. Ожидается, что Хусейн аш-Шейх совершит визит в Россию в середине месяца, после майских праздников.

По его словам, министр собирается встретиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.