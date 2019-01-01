Министр Орешкин отправляется в автопутешествие из Москвы в Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин сегодня отправляется на форум моногородов в Тольятти на кроссовере LADA XRAY, которым будет управлять сам.

Министр поедет через Владимирскую и Нижегородскую области, Чувашию и Татарстан, Самарскую область. В понедельник утром Орешкин должен прибыть в технопарк "Жигулевская долина", где пройдет форум.

Среди прочего, глава Минэкономразвития должен выработать позицию для финального принятия решения о выборе между строительством новой платной трассы Москва - Казань, которая пройдет южнее существующей трассы, или полной реконструкцией автодороги М7.

