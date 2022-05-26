Министр обороны Украины предложил легализовать оборот оружия в стране

По словам Резникова, с начала спецоперации на Украине десятки тысяч граждан получили автоматическое оружие.

Глава Минобороны считает необходимым «формирование культуры безопасного и ответственного отношения к оружию». Он также предложил развивать тиры и стрелковые клубы для граждан, желающих научиться пользоваться оружием.

Резников отметил, что до начала военной операции РФ на Украине миллионы единиц оружия находились в обороте, часть из них не была задекларирована.

