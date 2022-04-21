Министр обороны Украины не предвидит завершения конфликта в стране раньше двух месяцев

Резников также отметил, что на скорое завершение боевых действий не повлияет даже получение запрашиваемого западного оружия, подчеркнув, что без него и вовсе противостояние затянется надолго.

По его мнению, Украине нужно тяжелое вооружение. Он также заявил о необходимости полного глобального эмбарго на российские энергоресурсы.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

