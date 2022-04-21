Министр обороны Украины не предвидит завершения конфликта в стране раньше двух месяцев
Министр обороны Украины Алексей Резников не рассчитывает на разрешение конфликта на Украине раньше, чем через несколько месяцев. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal.
Резников также отметил, что на скорое завершение боевых действий не повлияет даже получение запрашиваемого западного оружия, подчеркнув, что без него и вовсе противостояние затянется надолго.
По его мнению, Украине нужно тяжелое вооружение. Он также заявил о необходимости полного глобального эмбарго на российские энергоресурсы.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+9 195 / сут.
Умерли
374 тыс.+223 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 200 / сут.
- Министр обороны Украины: ООН и ОБСЕ «провались» и должны быть реорганизованы
- Министр обороны Украины не предвидит завершения конфликта в стране раньше двух месяцев
- Минфин Италии: Рим дополнительно направит €200 млн Киеву
- Госдеп: США не видят серьезности России к дипломатии по Украине
- Минфин Индонезии: лидеры всех стран приглашены на саммит G20
- СМИ: в Сомали совершено покушение на главу МИД
- США не обсуждают с РФ вопрос снятия санкций
- «Мариуполь наш»: Кадыров заявил о взятии города чеченскими бойцами
- Чубайс вышел из совета директоров АФК «Система»
- У дилеров Lada закончились машины с автоматической коробкой передач
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru