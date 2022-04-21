Министр обороны Украины не предвидит завершения конфликта в стране раньше двух месяцев

Министр обороны Украины Алексей Резников не рассчитывает на разрешение конфликта на Украине раньше, чем через несколько месяцев. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal.

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Резников также отметил, что на скорое завершение боевых действий не повлияет даже получение запрашиваемого западного оружия, подчеркнув, что без него и вовсе противостояние затянется надолго.

По его мнению, Украине нужно тяжелое вооружение. Он также заявил о необходимости полного глобального эмбарго на российские энергоресурсы.

Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».

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ФОТО: РИА Новости
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