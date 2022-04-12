Министр обороны Индии: Москва и Нью-Дели являются естественными союзниками
США осознают, что Москва и Нью-Дели являются «естественными союзниками», которые поддерживают стабильные связи. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на министра обороны Индии Раджнатха Сингха.
Но при этом он подчеркнул, что Нью-Дели не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на «основные национальные интересы США». Он также исключил влияние ситуации, происходящей на Украине, на готовность Индии к национальной безопасности, подчеркнув необходимость установления мира в регионе.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнерства.
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