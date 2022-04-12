Министр обороны Индии: Москва и Нью-Дели являются естественными союзниками

Но при этом он подчеркнул, что Нью-Дели не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на «основные национальные интересы США». Он также исключил влияние ситуации, происходящей на Украине, на готовность Индии к национальной безопасности, подчеркнув необходимость установления мира в регионе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнерства.