Министр обороны Индии: Москва и Нью-Дели являются естественными союзниками

США осознают, что Москва и Нью-Дели являются «естественными союзниками», которые поддерживают стабильные связи. Об этом сообщает газета Hindustan Times со ссылкой на министра обороны Индии Раджнатха Сингха.

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Но при этом он подчеркнул, что Нью-Дели не позволит своим отношениям с третьей страной негативно повлиять на «основные национальные интересы США». Он также исключил влияние ситуации, происходящей на Украине, на готовность Индии к национальной безопасности, подчеркнув необходимость установления мира в регионе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия и Индия вышли на уровень привилегированного стратегического партнерства.

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ФОТО: pixabay.com
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