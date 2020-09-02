Министр обороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября
Глава Минобороны Белоруссии генерал-майор Виктор Хренин приедет в Москву в пятницу, 4 сентября, на заседание министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ. Об этом сообщает «Интерфакс».
Как уточняют в белорусском ведомстве, Хренин выступит с докладом по темам международной и региональной безопасности, предотвращения угрозы вооружённых конфликтов и укрепления военного сотрудничества.
В соеду в Москве проходит встреча глав МИД России и Белоруссии. В четверг в Минск отправится премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт RT. Активизация контактов происходит на фоне массовых протестов против переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии и его заявлений о внешней угрозе.
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