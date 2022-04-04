Министр иностранных дел Грузии ушел в отставку

Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани покинул свой пост, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС.

В Лондоне на митингах из-за резкого роста цен на энергоносители требуют отставки Джонсона

По словам премьера, Залкалиани назначен чрезвычайным и полномочным послом Грузии в США, отмечает Газета.ру.

МИД республики возглавит руководитель администрации грузинского правительства Илья Дарчиашвили, пишет РИА ФАН.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Акция «Единого национального движения». Фото с сайта sova.news.
ТЕГИ:ОтставкаМИДГрузия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры