Министр иностранных дел Грузии ушел в отставку
4 апреля 202210:55
Вице-премьер Грузии, министр иностранных дел страны Давид Залкалиани покинул свой пост, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Об этом сообщает ТАСС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru