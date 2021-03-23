Министр экономики Словакии ушел в отставку после заявления премьер-министра

Министр экономики Словакии, глава партии "Свобода и солидарность" Рихард Сулик заявил об уходе в отставку, чтобы премьер-министр страны Игорь Матович выполнил данное ранее обещание и также покинул свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

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В воскресенье 21 марта Матович заявил, что уйдет в отставку, если правительство покинут четыре политика, включая Сулика. По словам Сулика, он уже подал прошение президенту республики Зузане Чапутовой.

Сулик подверг критике действия Матовича в качестве премьера и коллеги по правящей коалиции. По мнению министра, в Матовичем "не действуют никакие договоренности".

1 марта Матович организовал в стране поставки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", однако не скоординировал свои действия с остальным правительством и с президентом. Это значительно обострило отношения между Суликом и его партнерами в кабмине.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ВакцинаОтставки И НазначенияСловакия
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