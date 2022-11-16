Министр экономики Молдавии Гайбу ушёл в отставку

По её словам, его заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба.

«У нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушёл в отставку министр экономики Сергей Гайбу», - отметила Гаврилица.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен ушла в отставку после того, как проиграла на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

