Министр экономики Молдавии Гайбу ушёл в отставку
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что министр экономики страны Сергей Гайбу ушёл в отставку, чтобы работа правительства стала более эффективной, сообщает РИА новости.
По её словам, его заменит председатель парламентской комиссии по бюджету, финансам и экономике Дмитрий Алайба.
«У нас были консультации на базе анализов, которые касаются более эффективной работы госучреждений, обсудили реформирование некоторые портфелей, чтобы лучше общаться. Сегодня ушёл в отставку министр экономики Сергей Гайбу», - отметила Гаврилица.
Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен ушла в отставку после того, как проиграла на выборах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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