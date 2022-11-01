Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза»

Украинский кабмин уволил главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

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По его словам, на место Витренко, скорее всего, придет министр регионального развития Украины Алексей Чернышов.

Также депутат отметил, что Кабмин единогласно решил уволить Витренко. Гончаренко полагает, что этот факт может указывать на истинную причину увольнения главы «Нафтогаза» — политическую подоплеку, а не результаты его работы.

Ранее стало известно, что Юрий Витренко подал в отставку с поста главы «Нафтогаза». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтставкаУкраинаНафтогаз
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