Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза»
Украинский кабмин уволил главу «Нафтогаза» Юрия Витренко. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
По его словам, на место Витренко, скорее всего, придет министр регионального развития Украины Алексей Чернышов.
Также депутат отметил, что Кабмин единогласно решил уволить Витренко. Гончаренко полагает, что этот факт может указывать на истинную причину увольнения главы «Нафтогаза» — политическую подоплеку, а не результаты его работы.
Ранее стало известно, что Юрий Витренко подал в отставку с поста главы «Нафтогаза». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,4 млн+5 252 / сут.
Умерли
390 тыс.+72 / сут.
Выздоровели
20,8 млн+9 308 / сут.
- Калужскому областному колледжу культуры и искусств исполнилось 75 лет
- Полковник Литовкин рассказал, зачем в городах готовят бомбоубежища
- Путин и Эрдоган обсудили «зерновую сделку»
- Словарь Collins назвал Permacrisis словом года
- Эксперт рассказал, кто и как мог взорвать «Северные потоки»
- Кабинет министров Украины уволил главу «Нафтогаза»
- Супруга Карпова рассказала, что состояние шахматиста улучшилось
- Вооружённые силы РФ нарушили управление группировками ВСУ
- Новак заявил, что Россия приступила к обследованию «Северных потоков»
- Глава Белгородской области сообщил об обстреле села Козинка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru