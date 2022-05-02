Министр экономики: Хорватия готова к отказу от газа из РФ

Филипович подчеркнул, что Хорватия на сегодняшний день является одной из наиболее подготовленных стран ЕС по уровню готовности к отказу от российских энергоресурсов.

Он также обратил внимание на то, что республика начала увеличение нагрузки терминала сжиженного природного газа на острове Крк. Сообщается, что СПГ-терминал готов к дополнительному повышению мощности при содействии Евросоюза.

Ранее стало известно, что власти Хорватии сняли ограничения на въезд в страну, введенные ранее в связи с коронавирусом.

