Министр экономики: Хорватия готова к отказу от газа из РФ
Министр экономики и устойчивого развития Хорватии Давор Филипович заявил, что страна подготовлена к прекращению поставок газа из России. Об этом сообщает ТАСС.
Филипович подчеркнул, что Хорватия на сегодняшний день является одной из наиболее подготовленных стран ЕС по уровню готовности к отказу от российских энергоресурсов.
Он также обратил внимание на то, что республика начала увеличение нагрузки терминала сжиженного природного газа на острове Крк. Сообщается, что СПГ-терминал готов к дополнительному повышению мощности при содействии Евросоюза.
Ранее стало известно, что власти Хорватии сняли ограничения на въезд в страну, введенные ранее в связи с коронавирусом.
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